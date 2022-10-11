Москва, 11 октября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Солист рок-группы «Декабрь» Михаил Семёнов заявил, что поддерживает решение руководства радиостанций, которые убрали из эфира все песни уехавшей из России певицы Земфиры. Об этом 11 октября сообщил портал «Народные новости».

Микрофон на радиостанции

Семёнов также предложил убрать из эфира всех исполнителей, которые выступают против России. «Если звезда выступает против страны, особенно в такое непростое время, то почему ее песни должны звучать на радиостанциях?» — сказал Семёнов.

Он подчеркнул, что считает верным подобное решение, и обратил внимание, что многие такие певцы и музыканты ранее получали деньги от государства, поскольку выступали на соответствующих мероприятиях. «Понятно, что частные мероприятия — это другое дело», — отметил Семёнов, добавив, что на государственных радиостанциях и телеканалах такие артистов быть не должно. Музыкант подчеркнул, что подобный подход кажется ему очень логичным.

Напомним, в феврале 2022 году Земфира на своей странице в соцсети осудила специальную военную операцию России на территории б. УССР, впоследствии певица покинула Россию. Ранее СМИ сообщили, что её песни убрали из эфира всех российских радиостанций.