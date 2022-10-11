Уфа, , 20:57 — REGNUM Начальника районного отделения службы судебных приставов в Уфе заподозрили в мошенничестве. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, летом 2022 года фигурант уголовного дела ввел в заблуждение должника по исполнительному производству о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам и убедил передать ему сумму задолженности в размере 133 тысяч рублей.

«Однако вместо внесения денежных средств на депозитный счет УФССП, подозреваемый похитил всю сумму, распорядившись ею по своему усмотрению, а должнику выдал поддельные квитанции о перечислении всей суммы на счет Управления Федерального казначейства республики», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что этот факт выявили сотрудники отдела собственной безопасности Управления ФССП России по Башкирии.

По данному факту в отношении начальника отделения — старшего судебного пристава Уфимского районного отделения судебных приставов УФССП России по Башкирии было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что подозреваемый был задержан. Расследование дела продолжается.