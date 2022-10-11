Челябинск, , 20:50 — REGNUM В Челябинской области через портал Госуслуг в армию записались добровольцами порядка 900 человек. Об этом сообщила журналистам первый замгубернатора региона Ирина Гехт.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего а регионе пока сформировано два добровольческих отряда. В них состоят 192 человека. Каждый из них получил единовременно 150 тыс. рублей, также им начисляют за. каждый день боевого слаживания по две тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября проходит частичная мобилизация.