Вашингтон, 11 октября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Киев не останется без оружия и всяческой поддержки со стороны стран G7, говорится в опубликованном 11 октября по итогам виртуального саммита «Группы семи» заявлении. Помогут Киеву и в подготовке к зиме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пёсик

Отмечается, что киевский режим получит помощь для отстаивания «суверенитета и территориальной целостности». Будет и финансовая, и юридическая, и дипломатические, и гуманитарная, и, конечно, военная помощь.

В заявлении лидеры США и их стран — союзников по G7 обещают, что они продолжат «координировать усилия для удовлетворения безотлагательных потребностей» Киева «в военной технике и средствах обороны».