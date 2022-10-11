Москва, , 20:41 — REGNUM Законопроект о порядке распоряжения управляющей компанией переданным ей в собственность или в аренду движимым имуществом, расположенным на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), внесли в Госдуму парламентарии во главе с председателем думского комитета по экономической политике Максимом Топилиным («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ подготовили для обеспечения эффективного и рационального использования недвижимого и движимого имущества, расположенных в границах ТОСЭР, созданных на территории закрытого административно-территориального образования, а также вовлечения соответствующих объектов в хозяйственный оборот. Инициатива не распространяется на Дальневосточный федеральный округ и Арктическую зону России.

Законопроект предлагает установить порядок передачи управляющей компании движимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности для осуществления функции управляющей компании, в том числе последующего предоставления его резидентам ТОСЭР, а также порядок распоряжения управляющей компанией переданным ей в собственность или в аренду движимым имуществом, расположенным на территории опережающего социально-экономического развития.

Кроме того, законопроект устанавливает возможность передачи объектов движимого и недвижимого имущества индивидуальным предпринимателям и юрлицам, являющимся резидентами ТОСЭР, созданных на территориях ЗАТО, во временное пользование и владение.

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