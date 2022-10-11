Челябинск, 11 октября, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Экономика Челябинской области фактически переходит в режим регионального мобилизационного задания. Об этом заявил 11 октября губернатор Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«У наших бойцов на всех базах должны быть комплекты амуниции и снаряжения нашего, южноуральского, производства», — сказал чиновник. И добавил, что всё это, безусловно, требует уточнения мер поддержки. Власти региона постоянно работают с федеральным центром, встраиваются в действующие программы и заявляются в новые. Также, несмотря на непростую ситуацию с бюджетными доходами, власти изыскивают свои ресурсы для региональных мер поддержки.

Текслер подчеркнул, что на военные рельсы переходит не только экономика. По его словам, теперь все госслужащие и руководители предприятий — это труженики тыла. «Где жизнь организуется совсем иначе, чем в мирное время. Все решения должны приниматься быстро, исполняться чётко», — отметил чиновник.