Киев, 11 октября, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Владимир Зеленский и его кураторы ищут повод для ввода войск НАТО в западные районы контролируемой Киевом территории, такой вход станет началом раздела территории б. УССР, отметил в своем комментарии 11 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Как сообщалось ранее, Зеленский в своем выступлении на онлайн-саммите «Большой семёрки» призвал разместить «миротворцев» на границе с Белоруссией «для контроля за ситуацией с безопасностью».

«Не может быть никакой другой «международной миссии» на границе бывшей УССР и Белоруссии, кроме «миссии» НАТО. Фактически же, как я полагаю, речь идёт о поводе для ввода войск НАТО в западные районы контролируемой Киевом территории и начале раздела территории б. УССР.

Думаю, что натовцы войдут не на всю территорию правобережья Днепра; часть областей бывшей УССР останется в некоем «нейтральном» качестве. В этих областях натовцы не станут даже размещать запрашиваемые Зеленским новейшие системы ПВО из боязни того, что они будут захвачены нами. Но западные области они будут защищать плотно — Париж не просто так заговорил об усилении своего военного присутствия в Румынии, Литве и Эстонии.

Такая ситуация даёт нам дополнительный повод и возможности для наращивания своего присутствия на левобережье и, что особенно важно, сужает поле для «компромисса», который был бы смертелен для нашей страны. Зеленский говорит, что у Киева «нет возможности для дипломатии», то есть на военные победы — без побед какая же дипломатия — он всерьёз не рассчитывает. Отсутствие поля для «договоренностей» подтверждает и Столтенберг: «Победа России станет поражением НАТО, этого нельзя допустить».

Одним словом, политическая ясность усиливается, и это хорошо», — отметил Михаил Демурин.