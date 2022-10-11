Москва, 11 октября, 2022, 20:29 — ИА Регнум. 28-летний центральный защитник «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия избежал серьезной травмы и сможет сыграть в дерби против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

Андрей Пронин ИА REGNUM Георгий Джикия

Георгий Джикия получил повреждение 9 октября в матче с самарскими «Крыльями Советов» и был заменен на 80-й минуте. В текущем сезоне на счет защитника одна результативная передача в 14-ти матчах за «красно-белых» во всех турнирах.

«Спартак» сыграет с ЦСКА 16 октября в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.