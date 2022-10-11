Мадрид, 11 октября, 2022, 20:17 — ИА Регнум. 11 октября авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков 8-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23. Самым ценным игроком с оценкой 9.0 признан испанский центральный нападающий «Эспаньола» Хоселу.

Мадридский «Реал»

Помимо Хоселу, в символическую сборную включены Эдргар Бадия («Эльче» 7.3), Янник Феррейра-Карраско («Атлетико» 7.6), Жерар Пике («Барселона» 7.7), Эдер Милитао («Реал» 8.7), Алекс Сола («Реал Сосьедад» 7.8), Антуан Гризманн («Атлетико» 8.1), Микель Мерино («Реал Сосьедад» 7.9), Педри («Барселона» 8.0), Анхель Корреа («Атлетико» 8.5) и Эль Билаль Туре («Альмерия» 7.8).

16 октября «Реал» в центральном матче 9-го тура испанской Ла Лиги сезоне 2022/»3 сыграет с «Барселоной». Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», а стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.