Вашингтон, , 20:10 — REGNUM В поддержку позиции киевского режима выступили лидеры G7 по итогам виртуального саммита 11 октября, сказано в опубликованном заявлении.

Марионетка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Выступая в поддержку территориальной целостности той территории, которую считает своей киевский режим, главы стран G7 заявили, что у Киева должна существовать возможность обороняться, также по завершении боевых действий ему необходимо будет восстановление.

Указывая на важность «мирного урегулирования конфликта» Киева с Россией, главы стран «Группы семи» предлагают изучить варианты помочь киевскому режиму за счёт российских активов.

Добавим, что бандеровское руководство ежедневно заявляет о нежелании переговоров с Россией.

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