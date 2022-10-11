Москва, 11 октября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. В России следует рассмотреть процедуру приостановления работы ИП или микропредприятий с мобилизованным руководителем с приостановлением налоговых и отчетных обязательств. Об этом заявила заместитель руководителя экспертно-правовой службы аппарата Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Наталья Рябова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Нужно предусматривать процедуру приостановления работы ИП или микропредприятий с мобилизованным руководителем с приостановлением соответствующих обязательств — налоговых и отчетных», — сказала Рябова.

Она также отметила, что следует отменить наказания за нарушения в сфере трудового законодательства, вызванные мобилизационными мероприятиями: «Нужен мораторий на досрочное требование возврата кредитов. А если предоставляются кредитные каникулы, то государство должно субсидировать выплату процентов на время отсрочки, иначе предприниматель потом все равно не справится с отложенными обязательствами».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, по мнению начальника отдела внедрения законодательных инициатив аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Игоря Цуранова, следует установить 100% бронь на призыв для ключевых специалистов предприятий, которые участвуют в исполнении оборонного заказа. Он также выступил с предложением о компенсации обучения или переподготовки работника, принятого на место мобилизованного за счет средств национального проекта «Демография».