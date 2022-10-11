Манчестер, Великобритания, , 20:01 — REGNUM 28-летний фланговый атакующий защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии по футболу Жоау Канселу с оценкой 9.2 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком недели в Английской Премьер-лиге 2022/23.

Жуан Канселу Forzajuve.ru

В матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» (4:0) Жоау Канселу отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей, тремя успешными обводками и двумя удачными отборами. Точность передач португальского защитника составила 90%.

В текущем сезоне на счету Жоау Канселу 6 (2+4) очков по системе гол+пас в 13-ти матчах за «горожан» во всех турнирах. Также португалец получил две желтые карточки.

За «Манчестер Сити» Жоау Канселу выступает с 7 августа 2019 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 65 миллионов евро.