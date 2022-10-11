Сыктывкар, 11 октября, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Под Ухтой обнаружена мертвой 14-летняя школьница. Об этом сообщает ГО МЧС по Ухте.

Служба ГО и ЧС Тувы В Туве утонула 6-летняя девочка

Поиски пропавшей девочки велись с 5 октября. Школьницу искали правоохранители и волонтеры. Всего на поисках было задействовано 100 человек. Тело подростка было обнаружено в ручье. Обстоятельства ее гибели выясняют следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске едва не сгорел младенец.