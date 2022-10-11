Иркутск, 11 октября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Иркутскому кинотеатру «New Sinema» удалось выиграть суд против компании ООО «Universal Pictures International», которая ранее отменила в России показы кинокомикса «Бэтмен». Об этом 11 октября сообщает портал «Байкал24».

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

В иске, поданном в Арбитражный суд города Москвы, руководство кинотеатра обвинило дистрибьютера в том, что из-за его решения компания недополучила доход на сумму около 3 млн рублей. В заявлении истец, в частности, отметил, что получил от ООО «Universal Pictures International» копию фильма до момента отмены его проката (1 марта 2022 года), но после не получил цифровой ключ. При этом дистрибьютор также не отправил по этому поводу письменное уведомление.

Таким образом, истцам удалось доказать суду, что ответчик нарушил условия договора. Представители «New Sinema» отметили, что компания не имела задолженности перед партнёром и успела продать билеты на показы картины. Они также сообщили, что ждали ответа от дистрибьютора до июля 2022 года, но в какой-то момент поняли, что его юристы «просто тянут время».

Напомним, Warner Bros. отменила премьеру «Бэтмена» в России за день до премьеры, которая была запланирована на 2 марта 2022 года. Кинокомпания заявила, что приняла такое решение из-за того, что Россия начала специальную военную операцию на территории б. УССР.