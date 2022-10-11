Мурманск, 11 октября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил полигон, где проходит подготовка и боевое слаживание мобилизованных в Вооруженные силы РФ.

https://t.me/andrey_chibis Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с мобилизованными

«Ребята говорят, что по экипировке получили все самое необходимое. По дополнительным потребностям для них также отрабатываем. Пообщались с каждым, всех слышим, все постараемся учесть. И отдельно хочу отметить инструкторов, проводящих тренировки. Они имеют богатый боевой опыт и дают бойцам важные практические навыки. Дух у мужиков, конечно, по-настоящему боевой!», — написал в своем Telegram-канале глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области под частичную мобилизацию попали порядка тысячи человек.