Чебоксары, , 19:47 — REGNUM На льготу по сельской ипотеке смогут претендовать мобилизованные жители и добровольцы Чувашии. Соответствующие изменения в указ «О мерах поддержки членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации» внес глава республики Олег Николаев.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе говорится, что привлеченным на военную службу по мобилизации гражданам, добровольцам, а также членам их семей возместят часть затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях.

Данная мера поддержки предоставляется в период прохождения военной службы по мобилизации, а также во время действия контракта о добровольном содействии в выполнении возложенных на Вооруженные силы РФ задач, их участия в специальной военной операции, начиная с 24 февраля 2022 года.

Ранее ИА REGNUM передавало, глава Чувашии 10 октября подписал указ о мерах поддержки членов семей призванных на военную службу по мобилизации граждан.

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