Екатеринбург, 11 октября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Автомобилист»

В составе «Автомобилиста» дубль оформил нападающий Анатолий Голышев, ещё по шайбе забросили форварды Данил Романцев и Виктор Неучев. У «Торпедо» отличился нападающий Сергей Гончарук.

На сегодняшний день «Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции, на счету команды 25 очков. «Торпедо» идёт на третьем месте в Западной конференции с 21 очком.

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