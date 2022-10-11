Москва, 11 октября 2022, 19:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина с днём рождения, сообщил 11 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, глава российского государства поздравил генерала армии Сергея Суровикина по телефону с его 56-летием.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой, проводящей специальную военную операцию на территории бывшей УССР.
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