Москва, 11 октября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина с днём рождения, сообщил 11 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Министерство обороны России Сергей Суровикин

По его словам, глава российского государства поздравил генерала армии Сергея Суровикина по телефону с его 56-летием.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой, проводящей специальную военную операцию на территории бывшей УССР.