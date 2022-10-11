Копенгаген, , 19:29 — REGNUM 11 октября в Копенгагене на стадионе «Паркен» футбольный клуб «Копенгаген» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Копенгаген»: Камил Грабара, Давид Хочолава, Николай Бойлесен, Вальдемар Йенсен, Лукас Лерагер, Элиас Йелерт Кристенсен, Виктор Бернт Кристансен, Марко Стаменич, Виктор Классон, Мохаммед Дарами, Хакон Арнар Харальдссон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Жоау Канселу, Эмерик Ляпорт, Серхио Гомес, Мануэль Аканджи, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш, Хулиан Альварес, Рияд Марез.

На матч назначена португальская бригада арбитров во главе с Карлосом Диасом. Ассистенты главного судьи — Руй Тавареш и Паулу Суарес. Резервный арбитр — Бенуа Мийо.