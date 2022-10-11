Москва, , 19:28 — REGNUM Администрация «Современника» объявила об отмене скандального спектакля «Первый хлеб», который был запланирован на 17 октября 2022 года. Об этом она сообщила в официальном телеграм-канале театра.

Лия Ахеджакова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Спектакль «Первый хлеб», запланированный на 17 октября, по техническим причинам не состоится», — написала пресс-служба «Современника». Руководство театра отметило, что желающие вернуть билеты смогут это сделать до 27 октября 2022-го. Пользователи обратили внимание, что «Первый хлеб» отсутствует и в ноябрьском расписании.

Во время беседы с журналистами РБК актриса Лия Ахеджакова сообщила, что руководство театра не объяснило ей причины отмены спектакля. Она также предположила, что его «никогда уже не будет». При этом директор театра Юрий Кравец заявил, что не выпускал распоряжений об отмене.

Напомним, в июле 2021 года общественная организация «Офицеры России» пожала жалобу в Генеральную прокуратуру, в которой обвинила авторов «Первого хлеба» в пропаганде ЛГБТ-ценностей и оскорбления в адрес защитников Отечества. Стоит отметить, что «Современник» уже во второй раз с начала сезона отменил этот спектакль.

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