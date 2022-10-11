Салехард, 11 октября, 2022, 19:21 — ИА Регнум. В ямальском городе Лабытнанги больница оштрафована за нехватку врачей и проблемы с бесплатными лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Врач

Прокурорская проверка показала, что штат больницы не укомплектован специалистами — эндокринологом, детским офтальмологом, кардиологом. А пациентам с тяжёлыми формами неврологических заболеваний, и имеющим инвалидность, бесплатные препараты выдаются им с короткими сроками годности, что не позволяет принимать лекарства в течение всего курса лечения.

За нарушения больнице назначен штраф размером в 75 тыс. рублей. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени штрафовали аптеку за нарушение порядка ценообразования на лекарства.