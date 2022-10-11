Ташкент, 11 октября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В Узбекистане и по всей Центральной Азии девочки по-прежнему недостаточно представлены или полностью исключены из основных возможностей обучения в областях STEM (наука, технологии, инженерия и математика) и информационных технологий (IT). Об этом говорилось сегодня, 11 октября на мероприятии в ташкентском IT-парке, которое было посвящено 10-й годовщине Международного дня девочек (МДД).

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Как отмечалось на мероприятии, девочки исключены из возможностей обучения в этих областях из-за негативных норм и гендерных стереотипов в отношении девочек, которые сохраняются из поколения в поколение в Центральной Азии и, в Узбекистане, в частности.

«Необходимо инвестировать в сокращение гендерного разрыва в STEM и продвижение лидерства и расширения прав и возможностей девочек», — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде .

По его словам, сокращение гендерного разрыва в охвате цифровыми технологиями расширяет возможности девочек.

«Они изучают навыки, необходимые для участия в цифровой экономике, становятся финансово грамотными и самодостаточными, что в конечном итоге повысит человеческий капитал и будет способствовать росту и развитию Узбекистана», — отметил дипломат.

На мероприятии также отмечалось, что в Узбекистане девушки и молодые женщины составляют большую часть лиц, не охваченных в сфере занятости, образования или профессиональной подготовки (NEET), что делает их более уязвимыми к социальной изоляции. Подчеркивалось, что после завершения обязательного среднего образования 56% молодых людей в возрасте 19-24 лет входят в группу NEET (69% женщин и 33,4% мужчин). Уровень NEET для молодых женщин быстро увеличивается, когда они достигают возраста 18 лет и заканчивают обязательное среднее образование (с 1,7% до 69%). Кроме того, между девочками и мальчиками сохраняется значительный разрыв в компьютерной грамотности, а также в доступе и использовании интернета.

«Доля женщин в республике, не владеющих компьютером, составляет 43,5% по сравнению с 30,0% среди мужчин. Доля девушек и молодых женщин в возрасте 14-30 лет, никогда не пользующихся интернетом, составляет 68%. Основными причинами неиспользования интернета среди молодежи являются плохая связь, отсутствие собственных устройств и высокая стоимость интернета. Для девушек и молодых женщин доступ также затруднен из-за социальной стигматизации. Недостаточная представленность молодых женщин в областях STEM снижает их перспективы на трудоустройство», — отмечалось на мероприятии.

Также подчеркивалось, что девочки с инвалидностью особенно подвержены риску неполучения образования и профессиональной подготовки и не обладают минимальной цифровой грамотностью для безопасной навигации на цифровых платформах, что ограничивает возможности получения образования и трудоустройства в будущем. Показатель NEET среди молодых людей с различными формами инвалидности составляет 77%, а среди лиц с тяжелыми формами инвалидности он достигает 91%. Участники мероприятия были проинформированы, что в Узбекистане ЮНИСЕФ совместно с IT PARK реализует бесплатную комплексную программу обучения цифровой грамотности и графическому дизайну в информационно-коммуникационных центрах в Карши, Термезе, Нукусе и Ташкенте для повышения лидерских качеств и расширения возможностей девочек в областях STEM. Среди участников данной программы также есть девочки с нарушениями зрения, слуха и физической инвалидностью. В дополнение к обучению девочек и молодых женщин важным технологическим навыкам, программа знакомит девочек с концепциями гендерного равенства и инклюзии, а также с тем, как пагубные гендерные стереотипы влияют на выбор девочек в жизни.