Киев, 11 октября 2022, 19:40 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что русофобия не имеет границ и пределов. В своей огульной борьбе с советским наследием киевский режим дошел до полного абсурда. Такая реакция вызвана сносом памятника чувашскому поэту Михаилу Сеспелю на территории бывш. УССР.
По словам Николаева, именно на территории УССР чувашский деятель провел последний год жизни. Его творчество заняло достойное место в республике, России и в мире. Стихи Сеспеля переведены на 50 языков.
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Глава Чувашии выразил готовность вывезти памятник и установить его на родине поэта. Николаев убежден, что время все расставит по местам.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в апреле в Ужгороде демонтировали памятник Пушкину. Ранее монументы были снесены в двух других городах на западе б. УССР — в Тернополе и Мукачево.
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