Киев, 11 октября 2022, 19:40 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что русофобия не имеет границ и пределов. В своей огульной борьбе с советским наследием киевский режим дошел до полного абсурда. Такая реакция вызвана сносом памятника чувашскому поэту Михаилу Сеспелю на территории бывш. УССР.

Чувашский поэт Михаил Сеспель
Чувашский поэт Михаил Сеспель
T. me/oanikolaev
«Гранитная стела-памятник и дубовый столб, стоявшие на месте трагической гибели и первого захоронения (ныне покоится в городе Остёр Черниговской области, перезахоронен в 1954 году) нашего выдающегося земляка чувашского поэта, классика национальной литературы, прозаика, драматурга и общественного деятеля Михаила Сеспеля (1899−1922) в селе Старогородка Черниговской области были бессовестно и беспощадно снесены и закопаны. Само памятное место, установленное в 2013 году, представители местной администрации сравняли с землёй в год столетия его смерти».
Глава Чувашии Олег Николаев

По словам Николаева, именно на территории УССР чувашский деятель провел последний год жизни. Его творчество заняло достойное место в республике, России и в мире. Стихи Сеспеля переведены на 50 языков.

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Глава Чувашии выразил готовность вывезти памятник и установить его на родине поэта. Николаев убежден, что время все расставит по местам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в апреле в Ужгороде демонтировали памятник Пушкину. Ранее монументы были снесены в двух других городах на западе б. УССР — в Тернополе и Мукачево.

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