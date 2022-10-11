Киев, , 19:40 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что русофобия не имеет границ и пределов. В своей огульной борьбе с советским наследием киевский режим дошел до полного абсурда. Такая реакция вызвана сносом памятника чувашскому поэту Михаилу Сеспелю на территории бывш. УССР.

Чувашский поэт Михаил Сеспель T. me/oanikolaev

Глава Чувашии Олег Николаев «Гранитная стела-памятник и дубовый столб, стоявшие на месте трагической гибели и первого захоронения (ныне покоится в городе Остёр Черниговской области, перезахоронен в 1954 году) нашего выдающегося земляка чувашского поэта, классика национальной литературы, прозаика, драматурга и общественного деятеля Михаила Сеспеля (1899−1922) в селе Старогородка Черниговской области были бессовестно и беспощадно снесены и закопаны. Само памятное место, установленное в 2013 году, представители местной администрации сравняли с землёй в год столетия его смерти».

По словам Николаева, именно на территории УССР чувашский деятель провел последний год жизни. Его творчество заняло достойное место в республике, России и в мире. Стихи Сеспеля переведены на 50 языков.

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Глава Чувашии выразил готовность вывезти памятник и установить его на родине поэта. Николаев убежден, что время все расставит по местам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в апреле в Ужгороде демонтировали памятник Пушкину. Ранее монументы были снесены в двух других городах на западе б. УССР — в Тернополе и Мукачево.

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