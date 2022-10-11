Екатеринбург, , 19:16 — REGNUM В регионах Уральского федерального округа сократилось количество аварий на объектах сферы ЖКХ. Об этом сообщили журналистам в полпредстве.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

С 1 сентября по 10 октября таких происшествий было 249. А за такой же период 2021 года — 392.

В полпредстве отмечают, что этому способствовала системная работа регионов. Как сообщало ИА REGNUM, в пяти регионах УрФО отопительный сезон уже проходит на 100%, а в Курганской области работа по запуску отопления завершается.