Кременная, , 19:17 — REGNUM Подразделения ВСУ уничтожены российскими военными под городом Кременная (ЛНР) 11 октября. Боевики уничтожены в одном из своих блиндажей с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Блицкриг Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщают РИА Новости, прилагая видеозапись. Убиты несколько боевиков ВСУ, также есть среди них раненые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные сорвали попытки наступления ВСУ на Сватово.

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