Кременная, ЛНР, 11 октября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ уничтожены российскими военными под городом Кременная (ЛНР) 11 октября. Боевики уничтожены в одном из своих блиндажей с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Иван Шилов ИА REGNUM Блицкриг

Об этом сообщают РИА Новости, прилагая видеозапись. Убиты несколько боевиков ВСУ, также есть среди них раненые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные сорвали попытки наступления ВСУ на Сватово.