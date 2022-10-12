Василий Иванов,
12 октября 2022, 07:59 — REGNUM Музей имени Андрея Рублёва отмечает свой 75-летний юбилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
10 декабря 1947 года постановлением Совета министров СССР №3974 «О мероприятиях по сохранению памятников архитектуры Андроникова монастыря в г. Москве» был учрежден Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. На протяжении долгого времени у музея не было площадей и коллекции. На территории бывшей обители располагались коммунальные квартиры и ведомства, в Спасском соборе находился архив. Благодаря самоотверженности нескольких поколений сотрудников музею удалось не только сохранить архитектурное наследие, но и собрать одну из богатейших коллекций русского религиозного искусства XII — начала XX вв.
На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости осматривают экспозицию
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва
Василий Иванов © ИА REGNUM
Рождество Богоматери. Вторая четверть XV века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Богоматерь Одигитрия. 1520-е
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва
Василий Иванов © ИА REGNUM
Спас в силах. Конец XVI века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Спас в силах. Конец XVI века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Главным выставочным проектом, приуроченным к юбилею музея, стала «Тверская Атлантида». Выставка рассказывает об одной из важнейших страниц в истории формирования музея — экспедициях 1960-1970-х гг. в Тверскую область. Тогда было спасено множество икон, предметов прикладного искусства, книг. На выставке иконы объединены по местам их происхождения, что позволяет проследить маршруты экспедиций музея. В первом разделе представлены памятники, найденные на древних землях Тверского княжества, во втором — вывезенные из северных и северо-восточных районов области, исторически входивших во владения Новгорода, Угличского, Ростовского и Ярославского княжеств.
На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва
Василий Иванов © ИА REGNUM
Крест напрестольный. Конец XVIII века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Евангелие напрестольное. 1701
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва
Василий Иванов © ИА REGNUM
Апостол Петр. Середина XVI века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Преображение Господне. Начало XVI века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Святитель Николай Чудотворец. Вторая половина XV века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Святитель Василий Великий. Третья четверть XVI века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Христос с душой Богоматери на плече
Василий Иванов © ИА REGNUM
Великомученик Георгий. Первая четверть XVI века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пророк Илия. Первая четверть XVI века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Архангел Гавриил. Вторая четверть XVI века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Богоматерь Одигитрия. Вторая четверть XVI века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Великомученица Параскева Пятница с житием. Первая треть XVI века
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва
Василий Иванов © ИА REGNUM
Преподобный Симеон столпник с житием. Конец XVII - начало XVIII вв
Василий Иванов © ИА REGNUM
Царские врата. Вторая четверть XVII века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Богоматерь из сцены «Благовещение». Первая половина XVI века
Василий Иванов © ИА REGNUM
Святитель Николай Чудотворец (Зарайский) с житием. Первая половина XVI века
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва
Василий Иванов © ИА REGNUM
Также на территории открыта фотовыставка, рассказывающая об истории становления музея. Фотографии рассказывают о первых выставках, знакомят гостей с обликом музея, пережившего 75 непростых, но очень ярких и наполненных лет.
Фотовыставка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фотовыставка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фотовыставка
Василий Иванов © ИА REGNUM