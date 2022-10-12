12 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 07:59 — REGNUM Музей имени Андрея Рублёва отмечает свой 75-летний юбилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

10 декабря 1947 года постановлением Совета министров СССР №3974 «О мероприятиях по сохранению памятников архитектуры Андроникова монастыря в г. Москве» был учрежден Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. На протяжении долгого времени у музея не было площадей и коллекции. На территории бывшей обители располагались коммунальные квартиры и ведомства, в Спасском соборе находился архив. Благодаря самоотверженности нескольких поколений сотрудников музею удалось не только сохранить архитектурное наследие, но и собрать одну из богатейших коллекций русского религиозного искусства XII — начала XX вв.

На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости осматривают экспозицию Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва Василий Иванов © ИА REGNUM

Рождество Богоматери. Вторая четверть XV века Василий Иванов © ИА REGNUM

Богоматерь Одигитрия. 1520-е Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва Василий Иванов © ИА REGNUM

Спас в силах. Конец XVI века Василий Иванов © ИА REGNUM

Спас в силах. Конец XVI века Василий Иванов © ИА REGNUM

Главным выставочным проектом, приуроченным к юбилею музея, стала «Тверская Атлантида». Выставка рассказывает об одной из важнейших страниц в истории формирования музея — экспедициях 1960-1970-х гг. в Тверскую область. Тогда было спасено множество икон, предметов прикладного искусства, книг. На выставке иконы объединены по местам их происхождения, что позволяет проследить маршруты экспедиций музея. В первом разделе представлены памятники, найденные на древних землях Тверского княжества, во втором — вывезенные из северных и северо-восточных районов области, исторически входивших во владения Новгорода, Угличского, Ростовского и Ярославского княжеств.

На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва Василий Иванов © ИА REGNUM

Крест напрестольный. Конец XVIII века Василий Иванов © ИА REGNUM Евангелие напрестольное. 1701 Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва Василий Иванов © ИА REGNUM

Апостол Петр. Середина XVI века Василий Иванов © ИА REGNUM

Преображение Господне. Начало XVI века Василий Иванов © ИА REGNUM

Святитель Николай Чудотворец. Вторая половина XV века Василий Иванов © ИА REGNUM Святитель Василий Великий. Третья четверть XVI века Василий Иванов © ИА REGNUM

Христос с душой Богоматери на плече Василий Иванов © ИА REGNUM

Великомученик Георгий. Первая четверть XVI века Василий Иванов © ИА REGNUM

Пророк Илия. Первая четверть XVI века Василий Иванов © ИА REGNUM Архангел Гавриил. Вторая четверть XVI века Василий Иванов © ИА REGNUM

Богоматерь Одигитрия. Вторая четверть XVI века Василий Иванов © ИА REGNUM

Великомученица Параскева Пятница с житием. Первая треть XVI века Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва Василий Иванов © ИА REGNUM

Преподобный Симеон столпник с житием. Конец XVII - начало XVIII вв Василий Иванов © ИА REGNUM

Царские врата. Вторая четверть XVII века Василий Иванов © ИА REGNUM

Богоматерь из сцены «Благовещение». Первая половина XVI века Василий Иванов © ИА REGNUM

Святитель Николай Чудотворец (Зарайский) с житием. Первая половина XVI века Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва Василий Иванов © ИА REGNUM

Также на территории открыта фотовыставка, рассказывающая об истории становления музея. Фотографии рассказывают о первых выставках, знакомят гостей с обликом музея, пережившего 75 непростых, но очень ярких и наполненных лет.

Фотовыставка Василий Иванов © ИА REGNUM

Фотовыставка Василий Иванов © ИА REGNUM