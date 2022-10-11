Санкт-Петербург, 11 октября 2022, 19:11 — REGNUM Сегодня, 11 октября, депутат фракции «Единой России» в Законодательном собрании Северной столицы Константин Чебыкин побывал в школе № 29 Василеостровского района. Целью состоявшегося визита стало обсуждение с руководством и представителем родительского комитета этого учебного заведения законопроекта петербургских единороссов, направленного на усиление мер безопасности в российских образовательных учреждениях.
Напомним, новая инициатива петербургских парламентариев возникла в связи с недавними трагическими событиями в Ижевске и, после окончательного одобрения депутатским корпусом, будет направлена в форме обращения председателю Правительства РФ Михаила Мишустина. На минувшей неделе, 5 октября, законопроект прошел первое чтение в Законодательном собрании Петербурга.
Дети, педагоги и охранники должны знать, как им следует действовать в нештатных ситуациях
По мнению авторов документа, посты охраны в образовательных учреждениях нуждаются в дополнительном оснащении. Так наряду с системой видеонаблюдения, пожарной безопасности и кнопкой экстренного вызова группы быстрого реагирования там должна появиться еще одна кнопка ─ для экстренного оповещения всех, кто находится в стенах учебных заведений, рассказал Константин Чебыкин.
По мнению Константина Чебыкина, чтобы предложенные меры оказались эффективными, к оснащению постов охраны необходимо выработать унифицированные требования. Не менее важны уровень подготовки охранников и их обеспечение средствами защиты.
«В своем обращении к главе федерального правительства мы просим разработать совместно с экспертами, например, сотрудниками Росгвардии, перечень требований, которые должны предъявляться к сотрудникам охранных организаций. Речь идет как о возрастном цензе, так и о навыках, которые помогут им эффективно использовать систему безопасности на своих рабочих местах в учебных заведениях и применять приемы рукопашного боя», ─ считает Константин Чебыкин.
По его словам, экипировка работников службы безопасности должна включать качественную и не стесняющую движений униформу, облегченные бронежилеты и электрошокеры.
Требования к квалификации сотрудников охраны в школах нужно повышать
В вопросах безопасности не может быть ибыточности, когда это касается жизни и здоровья детей, подчеркнул директор школы № 29 Василеостровского района Владимир Борисов.
Невозможно предусмотреть абсолютно все потенциальные опасности, которые могут грозить детям, когда они приходят в школу. Особенно в случаях, когда агрессия исходит от выпускников и старшеклассников, которые до определенного момента никак ее не проявляли, считает представитель родительского комитета 29-й школы Александра Дмитриева.
Остается добавить, что в срок до 26 октября в законопроект будут внесены поправки, затем документ пройдет этап второго чтения в городском парламенте Северной столицы, после чего будет направлен в Правительство РФ.