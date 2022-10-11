Санкт-Петербург, , 19:11 — REGNUM Сегодня, 11 октября, депутат фракции «Единой России» в Законодательном собрании Северной столицы Константин Чебыкин побывал в школе № 29 Василеостровского района. Целью состоявшегося визита стало обсуждение с руководством и представителем родительского комитета этого учебного заведения законопроекта петербургских единороссов, направленного на усиление мер безопасности в российских образовательных учреждениях.

Безопасность в школах Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, новая инициатива петербургских парламентариев возникла в связи с недавними трагическими событиями в Ижевске и, после окончательного одобрения депутатским корпусом, будет направлена в форме обращения председателю Правительства РФ Михаила Мишустина. На минувшей неделе, 5 октября, законопроект прошел первое чтение в Законодательном собрании Петербурга.

Дети, педагоги и охранники должны знать, как им следует действовать в нештатных ситуациях

По мнению авторов документа, посты охраны в образовательных учреждениях нуждаются в дополнительном оснащении. Так наряду с системой видеонаблюдения, пожарной безопасности и кнопкой экстренного вызова группы быстрого реагирования там должна появиться еще одна кнопка ─ для экстренного оповещения всех, кто находится в стенах учебных заведений, рассказал Константин Чебыкин.

«Звуковые сигналы или, возможно, речевое оповещение предупредит людей ─ педагогов, учащихся и технический персонал ─ о конкретной опасности и подскажет им, как именно нужно действовать в этой связи. На сегодняшний день учителя и школьники четыре раза в году тренируются действовать в условиях пожарной тревоги, а вот аналогичной подготовки на случай террористической угрозы пока не предусмотрено. Эту практику нужно вводить», ─ пояснил депутат.

По мнению Константина Чебыкина, чтобы предложенные меры оказались эффективными, к оснащению постов охраны необходимо выработать унифицированные требования. Не менее важны уровень подготовки охранников и их обеспечение средствами защиты.

«В своем обращении к главе федерального правительства мы просим разработать совместно с экспертами, например, сотрудниками Росгвардии, перечень требований, которые должны предъявляться к сотрудникам охранных организаций. Речь идет как о возрастном цензе, так и о навыках, которые помогут им эффективно использовать систему безопасности на своих рабочих местах в учебных заведениях и применять приемы рукопашного боя», ─ считает Константин Чебыкин.

По его словам, экипировка работников службы безопасности должна включать качественную и не стесняющую движений униформу, облегченные бронежилеты и электрошокеры.

Требования к квалификации сотрудников охраны в школах нужно повышать

В вопросах безопасности не может быть ибыточности, когда это касается жизни и здоровья детей, подчеркнул директор школы № 29 Василеостровского района Владимир Борисов.

«На это и направлены предложения, с которыми депутаты нашего городского парламента от «Единой России» выходят на уровень федеральных властей. Однако здесь не менее важна и работа нашей службы социально-психологического сопровождения. Мы ведем свой внутренний учет детей, у которых наблюдается целый ряд проблем, обусловленных трудными жизненными ситуациями. В таких случаях консультируем их родителей, индивидуально работаем с самими учениками, активно вовлекаем ребят в общественную жизнь школы. Все эти меры нацелены на снижение рисков агрессивных проявлений в адрес других детей и педагогов», ─ рассказал Владимир Борисов.

Невозможно предусмотреть абсолютно все потенциальные опасности, которые могут грозить детям, когда они приходят в школу. Особенно в случаях, когда агрессия исходит от выпускников и старшеклассников, которые до определенного момента никак ее не проявляли, считает представитель родительского комитета 29-й школы Александра Дмитриева.

«Однако очевидно, что в нынешних условиях ужесточение требований к уровню подготовки сотрудников охраны и дополнительного оснащения их рабочих мест в учебных заведениях необходимы», ─ убеждена она.

Остается добавить, что в срок до 26 октября в законопроект будут внесены поправки, затем документ пройдет этап второго чтения в городском парламенте Северной столицы, после чего будет направлен в Правительство РФ.