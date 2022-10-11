Киев, , 19:09 — REGNUM Предводитель киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз объявил, что не хочет вести диалог с руководством России по вопросам урегулирования на территории бывшей УССР.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

С таким заявлением Зеленский выступил 11 октября в ходе своего обращения к лидерам стран G7.

По его словам, он не желает диалога «с этим руководителем России, у которого нет будущего».

Кроме того, он вновь попросил страны Запада «наказать Россию».

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