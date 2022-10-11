Зеленский в очередной раз заявил о нежелании вести переговоры с Россией
Киев, 11 октября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Предводитель киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз объявил, что не хочет вести диалог с руководством России по вопросам урегулирования на территории бывшей УССР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Зеленский
С таким заявлением Зеленский выступил 11 октября в ходе своего обращения к лидерам стран G7.
По его словам, он не желает диалога «с этим руководителем России, у которого нет будущего».
Кроме того, он вновь попросил страны Запада «наказать Россию».