Екатеринбург, , 19:05 — REGNUM В регионах Уральского федерального округа к началу отопительного периода 2022–2023 года заменили почти 2,5 тысячи километров ветхих сетей. Об этом сообщили журналистам в полпредстве.

Отопление

В пяти регионах отопление уже запущено в полном объёме и на объектах социальной сферы, и в жилье. В Курганской области эта работа подходит к концу.

«Отопительный сезон этого года в регионах УрФО начался на одну-две недели раньше обычного», — отмечает полпред Владимир Якушев. Он также добавил, что это произошло из-за погодных условий. При этом основным показателем качества подготовки к зиме является снижение количества происшествий в сфере ЖКХ, а также бесперебойное предоставление коммунальных услуг. И к этому регионам нужно стремиться, добавил полпред.