Оренбург, , 19:04 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём телеграм-канале анонсировал указ с мерами поддержки семей мобилизованных резервистов.

Частичная мобилизация Администрация Бузулука

«На заседании правительства представил пакет мер и поручил в максимально короткие сроки подготовить документы, необходимые для начала реализации», — сказал глава региона.

В губернаторский указ попадут такие меры, как предоставление социальных услуг бесплатно на дому и в полустационарной форме полностью или частично утратившим способность к самообслуживанию членам семей военнослужащих; бесплатное предоставление технических средств реабилитации из пунктов проката государственных организаций социального обслуживания; направление в первоочередном порядке признанных нуждающимися в социальном обслуживании членов семей мобилизованных граждан в стационарные организации социального обслуживания, включённые в Реестр поставщиков социальных услуг Оренбургской области.

Готовящийся документ предполагает организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования супруги мобилизованного и детей трудоспособного возраста; содействие в поиске работы членам семьи.

Дети мобилизованных резервистов получат преимущественное право на зачисление в Оренбургскую кадетскую школу-интернат им. И. И. Неплюева; на обучение по программам допобразования, которые реализуются за счёт средств областного бюджета, а также на отдых и оздоровление в госорганизациях в пределах установленных квот. Планируется полная оплата сертификатов на отдых и оздоровление в лагерях детей мобилизованных граждан. Кроме того, из бюджета будут осуществлять ежемесячно выплату за детский сад и горячее питание учеников среднего и старшего звена школы.

Льготы будут расширены. Минздрав, минкульт и минспорт региона должны подготовить свои предложения.