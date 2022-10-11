Вашингтон, 11 октября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Участники известной панк-группы Blink-182 объявили о воссоединении и анонсировали мировой тур. Об этом 11 октября сообщает портал Vulture.

Скриншот с YouTube Группа Blink-182

Слухи о возможном возвращении коллектива на сцену обсуждались в Сети последние несколько месяцев. Сейчас Том Делонг, Марк Хоппус и Трэвис Баркер подтвердили информацию и сообщили, что планируют дать концерты в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, а также в странах Южной Америки и ЕС.

Тур начнётся в марте 2023 года, а завершится в феврале 2024-го. Стоит отметить, что в его рамках Blink-182 впервые выступит в государствах Южной Америки, а именно: в Мексике, Перу, Аргентине, Чили, Парагвае, Колумбии и Бразилии.

Напомним, ранее лидер Blink-182 Том Делонг дважды устраивал группе творческие «паузы». Первый перерыв в творчестве панк-коллектива длился с 2005 по 2009 годы, второй раз о распаде группа объявила в 2015 году. Таким образом, второй перерыв длился около семи лет.