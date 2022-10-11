Москва, , 19:02 — REGNUM Санкции против России привели к глубочайшему кризису экономики в странах Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в интервью немецким СМИ.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Орбан прекрасно понимает, что экономика стран ЕС зависит от санкционной ситуации, в которую сами себя ввергли Венгрия и другие европейские страны. Отказ от санкции против России станет шагом к нормализации ситуации в Европе и на территории бывш. УССР. Суть санкций была в том, чтобы снизить экономическую активность России в отношении Донбасса и Крыма. Но получилось наоборот. Антироссийские санкции привели к глубочайшему кризису европейской экономики», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Орбан раскритиковал санкционную политику Евросоюза, призвав пересмотреть её, и предостерег от того, чтобы ЕС впал в энергетическую зависимость от США.