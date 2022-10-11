Анкара, , 19:03 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщает 11 октября пресс-служба турецкого военного ведомства.

Закрома родной Турции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению пресс-службы, Шойгу и Акар обсудили ситуацию на территории б. УССР и реализацию «продуктовой сделки».

Кроме того, были затронуты вопросы сирийского урегулирования, двусторонние отношения, а также региональные вопросы в сфере безопасности.

При этом в Анкаре заявили, что стороны согласились с необходимостью предотвращения дальнейших человеческих жертв и восстановления мира и стабильности на территории бывшей УССР.

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