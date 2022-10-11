Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром
Анкара, 11 октября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Министр обороны Турции Хулуси Акар провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщает 11 октября пресс-служба турецкого военного ведомства.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Закрома родной Турции
По утверждению пресс-службы, Шойгу и Акар обсудили ситуацию на территории б. УССР и реализацию «продуктовой сделки».
Кроме того, были затронуты вопросы сирийского урегулирования, двусторонние отношения, а также региональные вопросы в сфере безопасности.
При этом в Анкаре заявили, что стороны согласились с необходимостью предотвращения дальнейших человеческих жертв и восстановления мира и стабильности на территории бывшей УССР.