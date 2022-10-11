Москва, , 18:54 — REGNUM Любая провокация НАТО вызовет симметричный ответ России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя анонсированные генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом учения.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Проведение учений НАТО с использованием ядерного оружия — не шаг к сдерживанию, а шаг к эскалации конфликта. И Столтенберг хочет, чтобы заблуждались те, кто его слушает и внимает его словам. Любые учения и репетиции использования ядерного оружия по нашей стране — это вызов России. И здесь будет ответ, как за Крымский мост. Если Запад ещё не понял, что Москва отвечает за провокационные действия, то и здесь будет симметричный ответ», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, Столтенберг сообщил, что страны НАТО намерены в ближайшее время провести учения ядерных сил.