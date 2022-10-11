Москва, , 20:03 — REGNUM Белый дом 7 октября опубликовал обновлённую версию стратегии по Арктике, с многочисленными ссылками на российскую специальную военную операцию. При чём тут Арктика — сложно представить, заявила в ходе еженедельного брифинга 11 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это привнесение внерегиональных сюжетов в арктическую повестку. <…> Если внерегиональные сюжеты привносятся в региональную арктическую повестку, почему Соединённые Штаты о себе не скажут? Вспомнили бы про Ирак, Афганистан, всё-таки какая-никакая годовщина. В других местах они дестабилизируют обстановку. Можно было бы «вмонтировать» что-нибудь со ссылкой на собственные американские дестабилизирующие действия в отношении Тайваня», — прокомментировала новую арктическую стратегию США официальный представитель МИД России.

Она также выразила недоумение, почему ситуация вокруг б. УССР «без повода и с поводом их так беспокоит».

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Ранее директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина написала в своём Telegram-канале, что в документе словосочетание United States встречается 30 раз, Russia — 21 раз, а никак не относящаяся к Арктике б. УССР — 10 раз.

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Напомним, 7 октября 2022 года Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет, назвав четыре её «столпа»: безопасность, изменение климата и защита окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, а также международное сотрудничество.

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Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США Энтони Блинкен, рассказывая о новой национальной стратегии США по развитию в Арктике заявил, что США будут осуществлять присутствие правительства в Арктическом регионе по мере необходимости для защиты американского народа и защиты своей суверенной территории.

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