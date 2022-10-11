София, , 18:48 — REGNUM Болгария отвергла сообщения о том, что грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, был загружен на ее территории, сообщает 11 октября Reuters.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заявил, что грузовик проехал через Болгарию, Грузию, Армению, Южную Осетию и Краснодарский край, прежде чем прибыть на мост.

«Неопровержимо установлено, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не находился на территории Болгарии. Правительство Болгарии ни в коем случае не допустит, чтобы имя страны ассоциировалось с какой-либо террористической деятельностью», — говорится в заявлении правительства.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту был умышленно взорван грузовик с болгарской регистрацией. Погибли четыре человека, серьезно пострадала транспортная развязка.

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