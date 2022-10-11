София, 11 октября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Болгария отвергла сообщения о том, что грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, был загружен на ее территории, сообщает 11 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заявил, что грузовик проехал через Болгарию, Грузию, Армению, Южную Осетию и Краснодарский край, прежде чем прибыть на мост.

«Неопровержимо установлено, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не находился на территории Болгарии. Правительство Болгарии ни в коем случае не допустит, чтобы имя страны ассоциировалось с какой-либо террористической деятельностью», — говорится в заявлении правительства.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту был умышленно взорван грузовик с болгарской регистрацией. Погибли четыре человека, серьезно пострадала транспортная развязка.