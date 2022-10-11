Берлин, , 18:50 — REGNUM Германский энергетический концерн EnBW к 1 декабря намерен повысить тарифы на газ для бытовых потребителей на 38%, сообщает 11 октября пресс-служба компании.

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Отмечено, что причиной этого являются «очень высокие закупочные цены».

Стоит отметить, что это уже второе повышение цен за последние шесть месяцев — к 1 июля газ для бытовых потребителей подорожал на 35%.

Напомним, в конце августа правительство ФРГ ввело меры по экономии энергии в зимний период, снизив норму температуры отопления офисов и общественных учреждений с 20 до 19 градусов Цельсия, отключив наружную рекламу и подсветку зданий и памятников с 22:00 до 06:00, а также запретив владельцам магазинов долго держать двери открытыми.

Кроме того, правительство объявило о мерах сдерживания цен на газ для бытовых потребителей, взяв на это кредит в €200 млрд.

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