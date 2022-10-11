Москва, 11 октября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Соединённым Штатам следует прислушаться к словам премьер-министра ВенгрииВиктора Орбана и сесть с Москвой за стол переговоров. Об этом корреспондентуИА REGNUM 11 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Európa Pont Виктор Орбан

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«Орбан прав, потому что о том, что Вашингтону стоит сесть за стол переговоров с Москвой. И не где-нибудь, а Венгрии, что предлагалось ещё до начала СВО. И в качестве третьей страны рассматривалась именно Венгрия. И важно, что мирный договор должен быть подписан Москвой и Вашингтоном, а не Москвой и Киевом, так как прямое управление всеми действиями Владимира Зеленского и командования ВСУ, находится в руках Вашингтона и Лондона. И только лишь после прямых переговоров между лидерами стран. При этом условия мирного договора должны соблюдаться беспрекословно. И к Орбану стоит прислушаться», — считает собеседникИА REGNUM.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому журналу Cicero заявил, что мир на территории б. УССР возможен только на основе переговоров между Россией и США.

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