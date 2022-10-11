Михаил Евраев: Область будет контролировать качество дорожных работ
Ярославль, 11 октября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2023 году объёмы дорожного строительства в сохранятся на уровне этого года или будут больше. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, выступая на торжественном мероприятии в преддверии Дня работников дорожного хозяйства во Дворце культуры имени А. М. Добрынина в Ярославле.
При этом качество работ будет контролироваться централизованно — на уровне области.
По словам главы региона, сейчас 73% муниципальных и 53% областных дорог находится в ненормативном состоянии. Объём дорожного фонда Ярославской области в текущем году превышает 14 млрд рублей. Намечено комплексно отремонтировать не менее 400 километров дорог, привести в порядок проблемные мосты, обновить светофоры и сделать освещение. Дорожники уже выполнили большую часть запланированного на этот год объёма и начали работы на объектах следующего года.
В данный момент, по словам главы региона, в правительстве области и муниципальных районах идёт активная подготовка проектно-сметной документации к следующему сезону, чтобы была возможность выйти на дорожные работы, как только сойдёт снег. Михаил Евраев напомнил, что в этом году из областного бюджета были профинансированы все муниципальные дороги, на которые районы подготовили ПСД, вне зависимости от величины дорожного фонда района.
В этом году государственные и областные награды ко Дню дорожника получили более 120 человек. Шесть человек удостоены благодарностей министра транспорта РФ, ещё восемь человек — почётных грамот губернатора области. Также коллектив акционерного общества «Ярдормост» удостоен благодарности главы региона за организацию комплекса работ по капремонту Октябрьского моста в Ярославле.