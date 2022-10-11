Ярославль, 11 октября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2023 году объёмы дорожного строительства в сохранятся на уровне этого года или будут больше. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, выступая на торжественном мероприятии в преддверии Дня работников дорожного хозяйства во Дворце культуры имени А. М. Добрынина в Ярославле.

Правительство Ярославской области

При этом качество работ будет контролироваться централизованно — на уровне области.

«Мы планируем централизовать функцию технического заказчика, будем делать централизованную приёмку и экспертизу. Для этого область приобрела вторую лабораторию, и она скоро будет введена в эксплуатацию. Это упорядочит процессы в дорожном строительстве с точки зрения контроля качества. Контроль должен быть на уровне области, а не разыгрываться на торгах», — сказал Михаил Евраев.

По словам главы региона, сейчас 73% муниципальных и 53% областных дорог находится в ненормативном состоянии. Объём дорожного фонда Ярославской области в текущем году превышает 14 млрд рублей. Намечено комплексно отремонтировать не менее 400 километров дорог, привести в порядок проблемные мосты, обновить светофоры и сделать освещение. Дорожники уже выполнили большую часть запланированного на этот год объёма и начали работы на объектах следующего года.

«Задача — привести дороги в области в надлежащее состояние опережающими темпами. Дороги — это одна из основных тем, которые волнуют жителей региона. Работа, которая ведётся в этом направлении, очень заметна. В этом году мы серьёзно увеличили объёмы дорожного строительства. В следующем планы по дорожному строительству сохранятся на уровне 2022 года либо будут ещё выше», — подчеркнул Михаил Евраев.

В данный момент, по словам главы региона, в правительстве области и муниципальных районах идёт активная подготовка проектно-сметной документации к следующему сезону, чтобы была возможность выйти на дорожные работы, как только сойдёт снег. Михаил Евраев напомнил, что в этом году из областного бюджета были профинансированы все муниципальные дороги, на которые районы подготовили ПСД, вне зависимости от величины дорожного фонда района.

«Хотя дорожный сезон ещё не завершён, можно уже сейчас сказать, что с большинством задач мы справились. Многие объекты по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» сдавались раньше контрактных сроков. Наш регион получил серьёзные дополнительные средства, которые позволили включить в планы ещё больше дорожных объектов. Установка на работу опережающими темпами даётся и жителями, и губернатором области. В дорожной отрасли Ярославской области на сегодняшний день трудятся несколько тысяч работников. Эти люди проектируют, строят, ремонтируют дороги и мосты на протяжении всего года, в любую погоду, днём и ночью обеспечивают содержание и эксплуатацию дорожного хозяйства. Огромное им за это спасибо», — подчеркнул заместитель председателя Правительства Виктор Неженец.

В этом году государственные и областные награды ко Дню дорожника получили более 120 человек. Шесть человек удостоены благодарностей министра транспорта РФ, ещё восемь человек — почётных грамот губернатора области. Также коллектив акционерного общества «Ярдормост» удостоен благодарности главы региона за организацию комплекса работ по капремонту Октябрьского моста в Ярославле.