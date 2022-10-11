Архангельск, 11 октября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В Архангельской области собираются реализовать пилотный проект по переработке строительных отходов, сообщает правительство региона.

Строительный материал

Отмечается, что строительные отходы в общей структуре незаконно складируемого в регионе мусора занимают порядка 60 процентов.

«Предполагается переработка строительных отходов и последующее включение получаемого вторсырья в новый экономический оборот в соответствии с федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, новые «мусорные» объекты Архангельской области позволят сортировать почти весь собираемый в регионе мусор.