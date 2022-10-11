Ростов-на-Дону, , 18:30 — REGNUM Советский районный суд Ростова-на-Дону огласил постановление по уголовному делу, связанному с «кислородным скандалом» в городской больнице №20. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября сообщили в Объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Клапан для подключения к медицинскому кислороду Александр Погожев © ИА REGNUM

Бывшего заместителя главного врача по хозяйственной части обвиняли в халатности. Однако «суд постановил прекратить производство по уголовному делу и уголовное преследование в отношении [женщины] на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности».

Постановление суда в законную силу пока не вступило.

ИА REGNUM сообщало, что в октябре 2020 года стало известно о смерти 13 пациентов в ковидном госпитале, развёрнутом на базе горбольницы № 20. Причиной летальных исходов стал дефицит кислорода. После «кислородного скандала» свои посты покинули министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая, а также ряд медицинских работников лечебного учреждения.

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