Ярославль, 11 октября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Доцент Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, директор автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских инициатив» Елена Исаева избрана членом Общественной палаты Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

ЯрГУ им. П. Г. Демидова Елена Исаева

«Для меня избрание членом Общественной палаты России очень волнительно и почетно, поскольку ректор нашего университета Александр Ильич Русаков, на сегодняшний день вступивший в должность сенатора РФ, представляя наш регион в Общественной палате России уже на протяжении нескольких созывов, составил достойное впечатление о Ярославской области, поэтому мне нужно будет держать марку и прикладывать серьезные усилия, чтобы сохранять и поддерживать его», — рассказала Елена Исаева.

Исаеву избрали большинством — за неё отдали 48 голосов на альтернативном тайном голосовании. За второго возможного члена ОП РФ Владимира Ганненко проголосовали 5 человек.