Сыктывкар, 11 октября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В Коми с 1 декабря вырастут тарифы на газ для населения. Об этом сообщает республиканский комитет по тарифам.

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Согласно опубликованным данным, потребление газа для приготовления пищи подорожает с 5954,93 до 6 461,09 рублей за тысячу кубометров. Использование газа при отоплении увеличится в цене с 5123,81 до 5559,33 рублей за кубометр.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля тарифы на газ в Коми увеличились на 3,5%.