Москва, 11 октября, 2022, 21:14 — ИА Регнум. В настоящее время в Сербии и власти, и прозападная оппозиция запугивают народ и убеждают его, что страну постигнет экономическая катастрофа, если официальный Белград не присоединится к антироссийским санкциям. Об этом рассказал лидер сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич в Москве во время выступления на прошедшем в пресс-центре ИА REGNUM круглом столе под названием «Сербия на перепутье: готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту».

Младжан Джорджевич

«Я вам расскажу то, что звучит как шутка, но это не шутка. В Сербии уже месяцами в продаже нет молока, нет сахара, нет подсолнечного масла. Власти говорят, что это потому, что мы не ввели санкции против России. А если бы мы ввели санкции, всё это было бы и даже бензин был бы дешевле. Конечно, это всё неправда. Задолго до начала специальной военной операции России на территории б. УССР президент Сербии Александр Вучич разворовал государственное имущество, уничтожил экономику Сербии, продал всё иностранцам. Это всё последствия не специальной военной операции, а предательской и воровской политики Александра Вучича», — заявил Джорджевич.

Политик подчеркнул, что «предательство Александра Вучича не сможет испортить дружбу между русским и сербским народами». По его словам, важно, чтобы население в России понимало, что позиция сербов как народа не совпадает с позицией их руководства, которое во имя сохранения власти готово предать интересы собственного народа.

«Сербский народ с Россией. Вопрос присоединения к антироссийским санкциям — вопрос не экономики, а морали. Если мы согласимся на независимость Косово, если позволим себе потерять Республику Сербскую, если смиримся со вступлением Сербии в НАТО, если введем санкции против России — тогда мы уже не будем сербами. Мы будем безликой массой, которой Запад с легкостью будет управлять», — рассказал Джорджевич.

Напомним, что круглый стол прошел в пресс-центре ИА REGNUM 10 октября.