Москва, 11 октября 2022, 18:36 — REGNUM Поставка бандеровским боевикам реактивных систем залпового огня повышенной дальности — это прямой путь к войне, написал 11 октября заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.
Российский чиновник подчеркнул, что неплохо бы западным деятелям «хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги».
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Комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о проигрыше альянса в случае поражения Киева, Медведев обратил внимание, что эти слова являются прямым подтверждением блоком своего участия в войне против России, сказанные, как видно, «не от большого ума».
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