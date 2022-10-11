Москва, , 18:36 — REGNUM Поставка бандеровским боевикам реактивных систем залпового огня повышенной дальности — это прямой путь к войне, написал 11 октября заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Пусковая установка Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Дмитрий Медведев «Самый быстрый путь эскалации конфликта… до необратимых последствий мировой войны — поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности».

Российский чиновник подчеркнул, что неплохо бы западным деятелям «хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги».

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Комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о проигрыше альянса в случае поражения Киева, Медведев обратил внимание, что эти слова являются прямым подтверждением блоком своего участия в войне против России, сказанные, как видно, «не от большого ума».

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